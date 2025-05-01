ВСУ инвестируют в будущее войны через дроны и технологии - подробности от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины в апреле показали рекордные результаты. По информации командования Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, за месяц украинские дроны поразили более 83 тысяч целей — это на 8% больше, чем в марте. Также зафиксирован рост эффективности поражения на 5%.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Россия и ВСУ противостоят друг другу из-за стремительного развития технологий

Сырский поблагодарил украинских воинов за высокую результативность, однако подчеркнул: война становится все более технологичной, поэтому необходимо непрерывно совершенствовать подходы, повышать эффективность и расширять масштабы действий в сфере применения дронов.

По словам главнокомандующего, он провел ежемесячное совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к обсуждению командиров подразделений БпАК. Участники встречи поделились боевым опытом, технологическими разработками, организационными подходами и предложениями по устранению существующих проблем в применении дронов.

Беспилотные системы являются критически важным направлением в современных условиях, отметил Сырский, поскольку позволяют уничтожать врага на расстоянии, минимизируя потери среди украинской пехоты.

Он доложил о ходе масштабирования подразделений СБС — от роты до бригад и полков, их комплектования и расширения боевых возможностей. Значительное внимание уделено развитию системы подготовки — от курсов в учебных центрах до обучения операторов дронов в гражданском секторе. В ВСУ уже разработана дорожная карта для создания полноценной системы коллективной подготовки подразделений БпАК.

Особенно важно, подчеркнул главнокомандующий, сосредоточиться на уничтожении вражеских операторов БпЛА и их командных пунктов. В рамках одной из оперативно-тактических группировок уже успешно протестированы новые подходы к такому виду борьбы.

Сырский предостерег, что Россия также активно развивает беспилотное направление.

"Враг также не спит, и мы не имеем права недооценивать успехи российского агрессора в сфере беспилотных систем. Заслушал информативный доклад J2 о формировании в россии войск БпС, развитие беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новые образцы российских БпЛА и наземных роботизированных комплексов", — сообщил Александр Сырский.

Напомним, Александр Сырский также рассказал, как россияне активизировали наступление на Покровском направлении.

Кроме того, стало известно, сколько войск потеряли российские войска техники и личного состава за последнюю неделю.