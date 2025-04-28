Сирський назвав втрати окупантів за тиждень та показав ураження

Сирський назвав втрати окупантів за тиждень та показав відео боїв
За минулий тиждень українські захисники завдали значних втрат ворожій логістиці. Загалом було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 28 квітня.
Втрати РФ почастішали через застосування дронів ЗСУ
"Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до значних втрат ворога в логістиці. Лише за минулий тиждень загалом було уражено майже тисячу одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника (969 одиниць)", — зазначив Сирський.
Крім того, з початку року втрати окупантів у автотехніці та спецтехніці склали майже 13 805 одиниць.
"Дякую нашим воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" — додав головнокомандувач.
Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили завод дронів у Росії, який знаходиться за понад 1000 кілометрів від державного кордону України.
Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. У ДПСУ показали відповідне відео.
Читайте Новини.LIVE!