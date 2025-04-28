Сирський назвав втрати окупантів за тиждень та показав ураження

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

За минулий тиждень українські захисники завдали значних втрат ворожій логістиці. Загалом було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 28 квітня.

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"Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до значних втрат ворога в логістиці. Лише за минулий тиждень загалом було уражено майже тисячу одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника (969 одиниць)", — зазначив Сирський.

Крім того, з початку року втрати окупантів у автотехніці та спецтехніці склали майже 13 805 одиниць.

"Дякую нашим воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили завод дронів у Росії, який знаходиться за понад 1000 кілометрів від державного кордону України.

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. У ДПСУ показали відповідне відео.