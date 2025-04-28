Сырский назвал потери оккупантов за неделю и показал поражения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

За прошедшую неделю украинские защитники нанесли значительные потери вражеской логистике. Всего было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники противника.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram в понедельник, 28 апреля.

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"Масштабирование применения беспилотных систем, в частности наземных роботизированных комплексов для дистанционного минирования, приводит к значительным потерям врага в логистике. Только за прошедшую неделю в целом было поражено почти тысячу единиц автомобильной и специальной техники противника (969 единиц)", — отметил Сырский.

Кроме того, с начала года потери оккупантов в автотехнике и спецтехнике составили почти 13 805 единиц.

"Спасибо нашим воинам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" — добавил главнокомандующий.

Напомним, ранее Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.