ЗСУ уразили завод дронів в Росії — там виробляють 300 БпЛА на добу

За 1000 км від держкордону — ЗСУ уразили завод дронів в Росії
Сили оборони уразили завод з виробництва ударних безпілотників на території Росії. Ціль знаходиться на відстані понад 1000 кілометрів від державного кордону України.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у середу, 23 квітня.
Удар по заводу дронів в Росії
У Генштабі розповіли, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня уразили завод в Росії, де виробляють ударні безпілотники (Герань-2, типу Шахед та інші).
Зазначається, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.
За даними військових, підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Станом на зараз відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Однак результати ураження ще уточнюються.
"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", — наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ уразили базу запуску дронів РФ на Курщині. Внаслідок цієї атаки було знищено до 20 операторів БпЛА ворога.
А напередодні українські військові вперше уразили локомотив ворога.
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