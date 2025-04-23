ВСУ поразили завод дронов в России — там производят 300 БпЛА в сутки

За 1000 км от госграницы — ВСУ поразили завод дронов в России
Силы обороны поразили завод по производству ударных беспилотников на территории России. Цель находится на расстоянии более 1000 километров от государственной границы Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в среду, 23 апреля.
Удар по заводу дронов в России
В Генштабе рассказали, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля поразили завод в России, где производят ударные беспилотники (''Герань-2'', типа ''Шахед'' и другие).
Отмечается, что производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.
По данным военных, подтверждено попадание и взрывы в районе цели. По состоянию на сейчас известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Однако результаты поражения еще уточняются.
"Этот удар является справедливым ответом Украины по российскому стратегическому военному объекту, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — отметили в Генштабе.
Напомним, несколько дней назад ВСУ поразили базу запуска дронов РФ в Курской области. В результате этой атаки было уничтожено до 20 операторов БпЛА врага.
А накануне украинские военные впервые поразили локомотив врага.
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