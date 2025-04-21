Повітряні Сили ЗСУ вдарили по об’єкту запуску дронів РФ на Курщині, — Генштаб

База запуску дронів РФ. Фото: Генштаб

Повітряні Сили ЗСУ вдарили по об’єкту, з якого російські війська запускали ударні безпілотники. Унаслідок атаки було знищено до 20 операторів.

Про це повідомили у Генштабі.

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Деталі удару

У Генштабі зазначили, що удар завдали 19 квітня по об'єкту в районі населеного пункту Тьоткіне в Курській області Росії.

"Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що цей удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

"Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", — підсумували у Генштабі.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, протягом минулої доби сталося 96 бойових зіткнень.

Також ми писали, що попри заявлений Росією на Великдень так званий "режим припинення вогню", російські війська продовжували активно обстрілювати прикордонні райони України та здійснювали штурмові дії.