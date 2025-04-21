Воздушные Силы ВСУ ударили по объекту запуска дронов РФ в Курской области, — Генштаб

База запуска дронов РФ. Фото: Генштаб

Воздушные Силы ВСУ ударили по объекту, с которого российские войска запускали ударные беспилотники. В результате атаки было уничтожено до 20 операторов.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Детали удара

В Генштабе отметили, что удар нанесли 19 апреля по объекту в районе населенного пункта Теткино в Курской области России.

"Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что этот удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.

"Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", — подытожили в Генштабе.

Сообщение Генштаба в Facebook

Напомним, по данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

Также мы писали, что несмотря на заявленный Россией на Пасху так называемый "режим прекращения огня", российские войска продолжали активно обстреливать приграничные районы Украины и осуществляли штурмовые действия.