Великоднє перемир'я Росії — скільки разів окупанти атакували Україну 20 квітня

Святкування Великодня біля лінії фронту ЗСУ. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Українські Сили оборони продовжують тримати оборону по всій лінії фронту, стримуючи масовані атаки російських військ і завдаючи їм значних втрат. Попри те, що російський президент Володимир Путін пообіцяв "великоднє перемир'я", за даними Генерального штабу, протягом минулої доби сталося 96 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України.

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Противник здійснив 1882 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, у тому числі 33 — з реактивних систем залпового вогню. Також було зафіксовано застосування 957 дронів-камікадзе.

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Де точилися найзапекліші бої на фронті за добу

На Харківському напрямку російські війська зробили одну спробу прорвати оборону поблизу Красного Першого. У районі Голубівки, що на Куп’янському напрямку, відбулася ще одна атака.

Карта боїв на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог вчинив одразу 12 спроб просування поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка. Три атаки фіксувалися поблизу Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку. У районі Часового Яру, Ступочок і Білої Гори, що належать до Краматорського напрямку, окупанти атакували п’ять разів. Торецький напрямок відзначився десятьма штурмами поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

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Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша активність російських військ була зосереджена на Покровському напрямку. Тут українські сили зупинили 39 штурмів поблизу Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Успенівки, Преображенки, Андріївки та Розливу.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку протягом доби ворог атакував п’ять разів у районах Костянтинополя, Скудного та Одрадного. Чотири атаки зафіксовано також на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків і Степового.

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Карта боїв на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках противник не формує ударні угруповання.

Що відбувається в Курській області на фронті

Водночас на території Курської області відбулося 184 обстріли з боку росіян, з яких 17 — з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, українські захисники зупинили 16 штурмових спроб у цьому напрямку.

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Яких втрат зазнав противник

Загальні втрати противника за добу сягнули 670 осіб. ЗСУ знищили два танки, дві бойові броньовані машини, десять артилерійських систем, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, військові зазначили, що у Великдень, 20 квітня, попри обіцяне перемир'я, російські війська штурмували деякі напрямки та готували логістику для перекидання важкої техніки.

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А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, чому перемир'я на фронті неможливе.

Тим часом Росія досі не відповіла на пропозицію встановити перемир'я на 30 днів на фронті.

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