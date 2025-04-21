Пасхальное перемирие России — сколько раз оккупанты атаковали Украину 20 апреля

Празднование Пасхи возле линии фронта ВСУ. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Украинские Силы обороны продолжают держать оборону по всей линии фронта, сдерживая массированные атаки российских войск и нанося им значительные потери. Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин пообещал "пасхальное перемирие", по данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Противник совершил 1882 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня. Также было зафиксировано применение 957 дронов-камикадзе.

Где шли самые ожесточенные бои на фронте за сутки

На Харьковском направлении российские войска предприняли одну попытку прорвать оборону вблизи Красного Первого. В районе Голубовки, что на Купянском направлении, состоялась еще одна атака.

Карта боев на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил сразу 12 попыток продвижения вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка. Три атаки фиксировались вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении. В районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы, относящихся к Краматорскому направлению, оккупанты атаковали пять раз. Торецкое направление отметилось десятью штурмами вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшая активность российских войск была сосредоточена на Покровском направлении. Здесь украинские силы остановили 39 штурмов вблизи Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении в течение суток враг атаковал пять раз в районах Константинополя, Скудного и Одрадного. Четыре атаки зафиксировано также на Ореховском направлении в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

Карта боев на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях противник не формирует ударные группировки.

Что происходит в Курской области на фронте

В то же время на территории Курской области произошло 184 обстрела со стороны россиян, из которых 17 — из реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские защитники остановили 16 штурмовых попыток в этом направлении.

Какие потери понес противник

Общие потери противника за сутки достигли 670 человек. ВСУ уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, десять артиллерийских систем, 30 беспилотников оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.

Напомним, военные отметили, что в Пасху, 20 апреля, несмотря на обещанное перемирие российские войска штурмовали некоторые направления и готовили логистику для переброски тяжелой техники.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, почему перемирие на фронте невозможно.

Между тем Россия до сих пор не ответила на предложение установить перемирие на 30 дней на фронте.