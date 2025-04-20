Росія досі не відповіла на пропозицію припинити вогонь на 30 днів — заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна досі не отримала відповіді від Росії щодо продовження режиму тиші до 30 днів. За його словами, Київ готовий до цього, але Москва ігнорує.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у неділю, 20 квітня.

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Припинення вогню на 30 днів

Сибіга зазначив, що попри певне зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські окупанти продовжують атаки на українські позиції. За його словами, воїни ЗСУ реагують належним чином та відповідально. Україна відповідає взаємністю як на вогонь, так і на тишу.

"Але головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", — наголосив Сибіга.

Міністр каже, що дії РФ після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Москви до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню.

"Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", — додав він.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, конгресмен Джо Вілсон заявив, що Путін оголосив фейкове перемирʼя. Він назвав російського диктатора воєнним злочинцем.

А речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначив, що завдяки тимчасовій тиші противник хоче перегрупуватися.