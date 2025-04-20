Россия до сих пор не ответила на предложение прекратить огонь на 30 дней — заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина до сих пор не получила ответа от России о продлении режима тишины до 30 дней. По его словам, Киев готов к этому, но Москва игнорирует.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в воскресенье, 20 апреля.

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Прекращение огня на 30 дней

Сибига отметил, что несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские оккупанты продолжают атаки на украинские позиции. По его словам, воины ВСУ реагируют должным образом и ответственно. Украина отвечает взаимностью как на огонь, так и на тишину.

"Но главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали", — подчеркнул Сибига.

Министр говорит, что действия РФ после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение Москвы к мирным усилиям США и предложения 30-дневного полного прекращения огня.

"Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", — добавил он.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, конгрессмен Джо Уилсон заявил, что Путин объявил фейковое перемирие. Он назвал российского диктатора военным преступником.

А представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что благодаря временной тишине противник хочет перегруппироваться.