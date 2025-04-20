Окупанти облаштовують прохід через водні перешкоди під час перемирʼя на Великдень

Окупанти розчищають переправу. Фото: t.me/ombr66

Російські окупанти під час "перемирʼя" на Великдень розчищають переправу через воду. Таким чином, противник облаштовує маршрути для проходу важкої техніки.

Про це повідомили воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго у Telegram у неділю, 20 квітня.

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"9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД — установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою", — йдеться у повідомленні.

Комплекс КРВД. Фото: t.me/ombr66

А 20 квітня російські окупанти намагаються розчистити переправу. Вони прибирають рештки знищеної техніки. Для цього ворог залучив понад десять загарбників та спеціалізовану машину.

Окупанти розчищають переправу. Фото: t.me/ombr66

Крім того, воїни повідомили про активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

Окупанти розчищають переправу. Фото: t.me/ombr66

Допис 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго. Фото: скриншот

Чому не завдають ударів по ворогу

У DeepState пояснили, чому не здійснюється ураження по окупантах, які розчищають переправу.

"Сили Оборони намагаються діяти виключно дзеркально, а окупанти вогонь в цих діях не відкривали, тож ведеться виключно спостереження. Це той приклад "використання можливостей" цього вибіркового "перемир'я", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що ворог не веде вогонь там, де розуміє, що "перемирʼя" потрібно використати для облаштування, підготовки штурмів, ротацій та іншого.

Допис DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія ігнорує пропозицію України щодо продовження перемирʼя до 30 днів.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що диктатор РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати режим тиші.