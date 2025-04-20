Оккупанты обустраивают проход через водные преграды во время перемирия на Пасху

Российское "перемирие" — оккупанты расчищают переправу через воду
Российские оккупанты во время "перемирия" на Пасху расчищают переправу через воду. Таким образом, противник обустраивает маршруты для прохода тяжелой техники.
Об этом сообщили воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго в Telegram в воскресенье, 20 апреля.
Как оккупанты пользуются "перемирием"
"9 апреля воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД — установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой", — говорится в сообщении.
А 20 апреля российские оккупанты пытаются расчистить переправу. Они убирают остатки уничтоженной техники. Для этого враг привлек более десяти захватчиков и специализированную машину.
Кроме того, воины сообщили об активизации штурмовых действий пехотой на позицию одного из батальонов бригады.
Почему не наносят удары по врагу
В DeepState объяснили, почему не осуществляется поражение по оккупантам, которые расчищают переправу.
"Силы Обороны пытаются действовать исключительно зеркально, а оккупанты огонь в этих действиях не открывали, поэтому ведется исключительно наблюдение. Это тот пример "использования возможностей" этого выборочного "перемирия", — говорится в сообщении.
Там отметили, что враг не ведет огонь там, где понимает, что "перемирие" нужно использовать для обустройства, подготовки штурмов, ротаций и прочего.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия игнорирует предложение Украины о продлении перемирия до 30 дней.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диктатор РФ Владимир Путин не давал команды продлевать режим тишины.
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