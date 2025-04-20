Оккупанты обустраивают проход через водные преграды во время перемирия на Пасху

Оккупанты расчищают переправу. Фото: t.me/ombr66

Российские оккупанты во время "перемирия" на Пасху расчищают переправу через воду. Таким образом, противник обустраивает маршруты для прохода тяжелой техники.

Об этом сообщили воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго в Telegram в воскресенье, 20 апреля.

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Как оккупанты пользуются "перемирием"

"9 апреля воины 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД — установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Тогда этот уничтоженный комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец, чем сделал невозможным штурмовые действия россиян бронетехникой", — говорится в сообщении.

Комплекс КРВД. Фото: t.me/ombr66

А 20 апреля российские оккупанты пытаются расчистить переправу. Они убирают остатки уничтоженной техники. Для этого враг привлек более десяти захватчиков и специализированную машину.

Оккупанты расчищают переправу. Фото: t.me/ombr66

Кроме того, воины сообщили об активизации штурмовых действий пехотой на позицию одного из батальонов бригады.

Оккупанты расчищают переправу. Фото: t.me/ombr66

Пост 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Фото: скриншот

Почему не наносят удары по врагу

В DeepState объяснили, почему не осуществляется поражение по оккупантам, которые расчищают переправу.

"Силы Обороны пытаются действовать исключительно зеркально, а оккупанты огонь в этих действиях не открывали, поэтому ведется исключительно наблюдение. Это тот пример "использования возможностей" этого выборочного "перемирия", — говорится в сообщении.

Там отметили, что враг не ведет огонь там, где понимает, что "перемирие" нужно использовать для обустройства, подготовки штурмов, ротаций и прочего.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия игнорирует предложение Украины о продлении перемирия до 30 дней.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что диктатор РФ Владимир Путин не давал команды продлевать режим тишины.