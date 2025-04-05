Дрони СБУ уразили російський завод у Чапаєвську

Пожежа на місці атаки. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російському місті Чапаєвськ Самарської області пролунали вибухи. Дрони Служби безпеки України уразили завод "Промсинтез", який займається виробництвом вибухівки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на власні джерела в СБУ у суботу, 5 квітня.

Реклама

Читайте також:

Атака на завод в Саранську

За даними СБУ, вночі у Чапаєвську пролунало понад 20 вибухів, розгорілася пожежа. Дрони атакували підприємство "Промсинтез", яке є одним з провідних виробників у Росії та країнах пострадянського простору промислових вибухових речовин.

Внаслідок ударів керівництво заводу зупинило технологічні процеси. В СБУ наголосили, що продовжують точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України.

"Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Саранську безпілотники атакували завод "Оптоволоконні системи", який є частиною ВПК РФ.

Також нещодавно воїни ГУР знищили десантні катери ворога у Криму й показали відео.