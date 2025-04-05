Дроны СБУ поразили российский завод в Чапаевске

Производил взрывчатку — СБУ поразила дронами завод РФ в Чапаевске
В российском городе Чапаевск Самарской области прогремели взрывы. Дроны Службы безопасности Украины поразили завод "Промсинтез", который занимается производством взрывчатки.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в СБУ в субботу, 5 апреля.
Атака на завод в Саранске
По данным СБУ, ночью в Чапаевске прозвучало более 20 взрывов, разгорелся пожар. Дроны атаковали предприятие "Промсинтез", которое является одним из ведущих производителей в России и странах постсоветского пространства промышленных взрывчатых веществ.
В результате ударов руководство завода остановило технологические процессы. В СБУ отметили, что продолжают точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины.
"Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", — добавили правоохранители.
Напомним, сегодня ночью в Саранске беспилотники атаковали завод "Оптоволоконные системы", который является частью ВПК РФ.
Также недавно воины ГУР уничтожили десантные катера врага в Крыму и показали видео.
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