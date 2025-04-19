ЗСУ влучили по російському локомотиву — відео

ЗСУ вперше уразили локомотив ворога та показали відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ знищили російський локомотив.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 152-ї ОЄБр в Youtube у суботу, 19 квітня.
Знищення локомотива РФ
На відео видно російський локомотив, який стоїть нерухомо. Захисники 152-ї ОЄБр поцілили у ворожу ціль дроном, уразивши її.
У бригаді уточнили, що це стало першим ураженням саме локомотива РФ.
Нагадаємо, у Харківській області українські прикордонники вдарили дронами по російській техніці.
Також воїни 28-ї бригади вдарили по бліндажу з окупантами у Донецькій області, куди їх заманили.
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