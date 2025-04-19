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ЗСУ вперше уразили локомотив ворога та показали відео

19 квітня 2025 12:51
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ влучили по російському локомотиву — відео
Локомотив РФ. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ знищили російський локомотив. 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 152-ї ОЄБр в Youtube у суботу, 19 квітня.

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Знищення локомотива РФ

На відео видно російський локомотив, який стоїть нерухомо. Захисники 152-ї ОЄБр поцілили у ворожу ціль дроном, уразивши її.

У бригаді уточнили, що це стало першим ураженням саме локомотива РФ.

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Локомотив після ураження. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Харківській області українські прикордонники вдарили дронами по російській техніці.

Також воїни 28-ї бригади вдарили по бліндажу з окупантами у Донецькій області, куди їх заманили.

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