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ВСУ впервые поразили локомотив врага и показали видео

19 апреля 2025 12:51
Евгения Брюховецкая - редактор
ВСУ попали по российскому локомотиву - видео
Локомотив РФ. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ уничтожили российский локомотив.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 152-й ОЕБр в Youtube в субботу, 19 апреля.

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Уничтожение локомотива РФ

На видео видно российский локомотив, который стоит неподвижно. Защитники 152-й ОЕБр попали во вражескую цель дроном, поразив ее.

В бригаде уточнили, что это первое поражение именно локомотива РФ.

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Локомотив после поражения. Фото: скриншот из видео

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники ударили дронами по российской технике.

Также воины 28-й бригады ударили по блиндажу с оккупантами в Донецкой области, куда их заманили.

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