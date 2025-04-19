ВСУ попали по российскому локомотиву - видео

Локомотив РФ. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ уничтожили российский локомотив.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 152-й ОЕБр в Youtube в субботу, 19 апреля.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение локомотива РФ

На видео видно российский локомотив, который стоит неподвижно. Защитники 152-й ОЕБр попали во вражескую цель дроном, поразив ее.

В бригаде уточнили, что это первое поражение именно локомотива РФ.

Локомотив после поражения. Фото: скриншот из видео

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники ударили дронами по российской технике.

Также воины 28-й бригады ударили по блиндажу с оккупантами в Донецкой области, куда их заманили.