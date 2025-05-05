Курская область — Сырский наградил бойцов

Александр Сырский награждает бойца. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время рабочей поездки наградил бойцов, которые отличились в ходе Курской операции. Украина доказала, что может контратаковать и бить врага даже на его земле.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 5 мая.

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Сырский рассказал, что Курская операция продолжается уже девять месяцев и достигла большинства поставленных целей. По словам главнокомандующего, благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступлений оккупантов в Сумской и Харьковской областях. Отмечается, что буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

Александр Сырский на фронте. Фото: t.me/osirskiy

"Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", — подчеркнул Александр Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что это стало возможным благодаря конкретным воинским частям и конкретным воинам. Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине — 225-й отдельный штурмовой полк.

Сырский с военными на фронте. Фото: t.me/osirskiy

"Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм. Спасибо вам, воины. Так победим!" — подчеркнул Сырский.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, недавно Сырский рассказал, сколько целей поразили ВСУ за два месяца. Украинские бойцы наносили еще больше ударов по врагу с помощью дронов.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что ВСУ наращивают применение дронов. Подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины в апреле показали рекордные результаты.