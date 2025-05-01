Сирський розкрив, скільки цілей уразили дрони ЗСУ за два місяці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські бійці завдали ще більше ударів по ворогу за допомогою дронів. Впродовж останніх двох місяців БпЛА уразили більш як 160 тисяч об’єктів противника.

Про це Сирський написав у Telegram у четвер, 1 травня.

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Ефективність українських дронів зростає

"Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогові незаперечну істину: на українській землі його не чекали", — наголосив головнокомандувач.

Він також висловив подяку українським військовим за успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили завод дронів у Росії, який знаходиться за понад 1000 кілометрів від державного кордону України.

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. У ДПСУ показали відповідне відео.