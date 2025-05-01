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Сырский раскрыл, сколько целей поразили дроны ВСУ за два месяца

1 мая 2025 22:02
Анастасия Писаненко - редактор
Сырский раскрыл, сколько целей поразили дроны ВСУ за два месяца
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook
Анастасия Писаненко - редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские бойцы нанесли еще больше ударов по врагу с помощью дронов. В течение последних двух месяцев БпЛА поразили более 160 тысяч объектов противника.

Об этом Сырский написал в Telegram в четверг, 1 мая.

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"Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет, доказывая врагу неоспоримую истину: на украинской земле его не ждали", — подчеркнул главнокомандующий.

Он также выразил благодарность украинским военным за успешное выполнение боевых задач.

Напомним, ранее Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.

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