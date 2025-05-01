Сырский раскрыл, сколько целей поразили дроны ВСУ за два месяца
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские бойцы нанесли еще больше ударов по врагу с помощью дронов. В течение последних двух месяцев БпЛА поразили более 160 тысяч объектов противника.
Об этом Сырский написал в Telegram в четверг, 1 мая.
Эффективность украинских дронов растет
"Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет, доказывая врагу неоспоримую истину: на украинской земле его не ждали", — подчеркнул главнокомандующий.
Он также выразил благодарность украинским военным за успешное выполнение боевых задач.
Напомним, ранее Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.
Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.
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