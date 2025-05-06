ВСУ стабилизировали ситуацию на Покровском направлении — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручает награду. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что благодаря решительным и профессиональным действиям украинских защитников удалось стабилизировать обстановку на одном из самых горячих отрезков фронта — Покровском направлении. По его словам, ВСУ кое-где уже перехватили тактическую инициативу у врага.

Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.

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"Покровское направление — один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и иногда перехватить тактическую инициативу", — заявил Александр Сырский.

Боец 425-го отдельного штурмового полка "Скала" держит награду. Фото: t.me/osirskiy

Также в рамках рабочей поездки в войска Сырский вручил почетные награды военнослужащим 425-го отдельного штурмового полка "Скала", который эффективно действует в Донецкой области и активно применяет тактику активной обороны. Как напомнил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, этот полк уже проявил себя во время Харьковской операции в 2022 году, освобождая Изюм, а этой весной отличился успешными действиями в районе поселка Шевченко вблизи Покровска.

Напомним, вчера, 5 мая, стало известно, что Александр Сырский отметил бойцов, участвовавших в Курской операции.

Также несколько дней назад Александр Сырский сообщил, сколько российских целей удалось уничтожить благодаря дронам в течение последних двух месяцев.