Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил воинов пехоты с праздником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В День пехоты, который отмечают в Украине 6 мая, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обратился к украинским военным со словами благодарности и уважения. Он отметил, что именно пехотинцы — это те, кто буквально держит украинскую землю на передовой.

Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Telegram.

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"Ни одна территория и ни один окоп не считаются твоими, пока там не стоит твой пехотинец", — написал Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, украинская пехота демонстрирует сверхчеловеческую выдержку, защищая позиции по всей линии фронта, где в самых сложных условиях продолжает удерживать рубежи или же решительно освобождает захваченные территории. Он также выразил глубокое уважение памяти погибших воинов, отдавших свою жизнь за будущую Победу Украины.

"Современная украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта. Она вгрызается в землю, стоит стеной и отражает ожесточенные атаки врага там, где другие уже не смогли бы. А когда надо — украинская пехота молниеносно атакует, освобождая родную землю. Это доказано нашими пехотинцами неоднократно. Мы низко склоняем головы перед памятью воинов пехотных подразделений, которые положили на алтарь будущей Победы самое ценное — свои жизни. Вечная память и вечная слава павшим", — отметил Александр Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Сырский отметил стойкость механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых бригад и подразделений территориальной обороны, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи в самых горячих точках.

Напомним, Александр Сырский сделал заявление о ситуации на Покровском направлении и недавно наградил бойцов ВСУ, которые воевали в Курской области РФ.