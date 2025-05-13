Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Бійці ССО знищили новітній комплекс РФ за 45 млн доларів — відео

Бійці ССО знищили новітній комплекс РФ за 45 млн доларів — відео

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 12:20
Втрати окупантів — бійці ССО знищили БУК-М3 росіян
Знищення російського ЗРК БУК-М3. Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ударними дронами російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3. Його вартість 45 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ССО ЗСУ у вівторок, 13 травня.  

Реклама
Читайте також:

Знищення російського БУК-М3

У ССО розповіли, що бійці знищили не лише дорогий новітній комплекс БУК-М3, а й РСЗВ "Ураган-1". Зазначається, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом.

Зазначимо, що БУК-М3 — це один із найсучасніших комплексів ППО, якими користується окупаційна армія. Такий ЗРК може збивати цілі на висоті до 35 кілометрів і на відстані до 70 кілометрів. 

Нагадаємо, раніше бійці 79 бригади ефектно знищили два розвіддрони Росії. Йдеться про безпілотники Zala.

Водночас військові Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні. У цьому переліку є новітні та дорогі БпЛА різних типів.

військова техніка ССО війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /