Втрати окупантів — бійці ССО знищили БУК-М3 росіян

Бійці ССО знищили новітній комплекс РФ за 45 млн доларів — відео
Бійці Сил спеціальних операцій знищили ударними дронами російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3. Його вартість 45 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба ССО ЗСУ у вівторок, 13 травня.
Знищення російського БУК-М3
У ССО розповіли, що бійці знищили не лише дорогий новітній комплекс БУК-М3, а й РСЗВ "Ураган-1". Зазначається, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.
"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом.
Зазначимо, що БУК-М3 — це один із найсучасніших комплексів ППО, якими користується окупаційна армія. Такий ЗРК може збивати цілі на висоті до 35 кілометрів і на відстані до 70 кілометрів.
Нагадаємо, раніше бійці 79 бригади ефектно знищили два розвіддрони Росії. Йдеться про безпілотники Zala.
Водночас військові Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні. У цьому переліку є новітні та дорогі БпЛА різних типів.
Читайте Новини.LIVE!