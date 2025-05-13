Втрати окупантів — бійці ССО знищили БУК-М3 росіян

Знищення російського ЗРК БУК-М3. Фото: скриншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ударними дронами російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3. Його вартість 45 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ССО ЗСУ у вівторок, 13 травня.

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Знищення російського БУК-М3

У ССО розповіли, що бійці знищили не лише дорогий новітній комплекс БУК-М3, а й РСЗВ "Ураган-1". Зазначається, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили БУК-М3 на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом з боєкомплектом.

Зазначимо, що БУК-М3 — це один із найсучасніших комплексів ППО, якими користується окупаційна армія. Такий ЗРК може збивати цілі на висоті до 35 кілометрів і на відстані до 70 кілометрів.

Нагадаємо, раніше бійці 79 бригади ефектно знищили два розвіддрони Росії. Йдеться про безпілотники Zala.

Водночас військові Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні. У цьому переліку є новітні та дорогі БпЛА різних типів.