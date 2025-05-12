Бійці 79-ї ДШБ ефектно знищили два російські дрони Zala — відео

"Дикі шершні" ефектно знищили два розвіддрони Росії — відео
Розрахунок 79-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України ефектно знищили два російські розвідувальні дрони. Йдеться про Zala.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Дикі шершні" у понеділок, 12 травня.
Знищення російських розвіддронів
На відео можна побачити, як дрони "Дикі шершні" знищили два російських Zala.
Що відомо про російський розвіддрон Zala
Російські безпілотники ZALA — це серія розвідувальних дронів, розроблених компанією ZALA Aero Group, яка входить до концерну "Калашников".
Ці дрони активно використовуються Росією для ведення розвідки, коригування артилерійського вогню та спостереження.
Модельний ряд ZALA включає як легкі тактичні апарати, так і більш потужні системи з розширеними можливостями.
Нагадаємо, прикордонники оприлюднили кадри боїв із російськими окупантами в Серебрянському лісі на Луганщині.
А воїни Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні на фронті в Харківській області.
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