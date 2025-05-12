Бійці 79-ї ДШБ ефектно знищили два російські дрони Zala — відео

Російський розвіддрон. Фото: скриншот

Розрахунок 79-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України ефектно знищили два російські розвідувальні дрони. Йдеться про Zala.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Дикі шершні" у понеділок, 12 травня.

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На відео можна побачити, як дрони "Дикі шершні" знищили два російських Zala.

Російський розвіддрон. Фото: скриншот

Що відомо про російський розвіддрон Zala

Російські безпілотники ZALA — це серія розвідувальних дронів, розроблених компанією ZALA Aero Group, яка входить до концерну "Калашников".

Ці дрони активно використовуються Росією для ведення розвідки, коригування артилерійського вогню та спостереження.

Модельний ряд ZALA включає як легкі тактичні апарати, так і більш потужні системи з розширеними можливостями.

Нагадаємо, прикордонники оприлюднили кадри боїв із російськими окупантами в Серебрянському лісі на Луганщині.

А воїни Третьої окремої штурмової бригади встановили рекорд зі знищення російських дронів у квітні на фронті в Харківській області.