Третя штурмова бригада знищила рекордну кількість дронів РФ

Знищення російського дрона. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість російських дронів за квітень на фронті у Харківській області. В переліку є рідкісні та новітні безпілотники ворога.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади 11 квітня.

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"За підсумками квітня — Трійка знову здобула перше місце за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ. Цього разу бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону встановили власний рекорд, набравши 2 176 балів", — йдеться у повідомленні.

У бригаді розповіли, що 235 ворожих безпілотників програли в небі бійцям ППО Третьої штурмової. Зазначається, що це результат півторамісячної роботи зенітників.

Бійці завдали окупантам серйозних втрат. Так, армія ворога залишилась без таких БпЛА:

рідкісний розвідник "Мерлін",

новітній "Скат",

28 баражувальних Lancet,

18 "Молнія-1",

п'ять "Молнія-2",

вісім розвідників Supercam,

десять ZALA,

один Autel,

шість "Орлан",

чотири "Шахед-136",

два КУБ,

152 малогабаритних літальних апаратів.

"З ненавистю — від бійців Третьої штурмової. Полювання продовжується!" — наголосили військові.

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року. Втрати ворога вимірюються сотнями.

Також воїни 3-ї ОШБр показали, як рознесли позиції ворога на Харківщині. Бійці також знищили техніку РФ.