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Знищили рідкісні дрони РФ — Третя штурмова побила рекорди

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Дата публікації: 11 травня 2025 17:32
Третя штурмова бригада знищила рекордну кількість дронів РФ
Знищення російського дрона. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість російських дронів за квітень на фронті у Харківській області. В переліку є рідкісні та новітні безпілотники ворога.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади 11 квітня. 

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"За підсумками квітня — Трійка знову здобула перше місце за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ. Цього разу бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону встановили власний рекорд, набравши 2 176 балів", — йдеться у повідомленні. 

У бригаді розповіли, що 235 ворожих безпілотників програли в небі бійцям ППО Третьої штурмової. Зазначається, що це результат півторамісячної роботи зенітників.

Бійці завдали окупантам серйозних втрат. Так, армія ворога залишилась без таких БпЛА:

  • рідкісний розвідник "Мерлін",
  • новітній "Скат",
  • 28 баражувальних Lancet,
  • 18 "Молнія-1", 
  • п'ять "Молнія-2",
  • вісім розвідників Supercam, 
  • десять ZALA,
  • один Autel,
  • шість "Орлан", 
  • чотири "Шахед-136", 
  • два КУБ,
  • 152 малогабаритних літальних апаратів.

"З ненавистю — від бійців Третьої штурмової. Полювання продовжується!" — наголосили військові. 

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року. Втрати ворога вимірюються сотнями.

Також воїни 3-ї ОШБр показали, як рознесли позиції ворога на Харківщині. Бійці також знищили техніку РФ. 

Харківська область дрони війна в Україні фронт Третя штурмова бригада БпЛА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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