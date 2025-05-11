Третя штурмова бригада знищила рекордну кількість дронів РФ

Знищили рідкісні дрони РФ — Третя штурмова побила рекорди
Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість російських дронів за квітень на фронті у Харківській області. В переліку є рідкісні та новітні безпілотники ворога.
Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади 11 квітня.
Знищення російських дронів на Харківщині
"За підсумками квітня — Трійка знову здобула перше місце за кількістю збитих дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ. Цього разу бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону встановили власний рекорд, набравши 2 176 балів", — йдеться у повідомленні.
У бригаді розповіли, що 235 ворожих безпілотників програли в небі бійцям ППО Третьої штурмової. Зазначається, що це результат півторамісячної роботи зенітників.
Бійці завдали окупантам серйозних втрат. Так, армія ворога залишилась без таких БпЛА:
- рідкісний розвідник "Мерлін",
- новітній "Скат",
- 28 баражувальних Lancet,
- 18 "Молнія-1",
- п'ять "Молнія-2",
- вісім розвідників Supercam,
- десять ZALA,
- один Autel,
- шість "Орлан",
- чотири "Шахед-136",
- два КУБ,
- 152 малогабаритних літальних апаратів.
"З ненавистю — від бійців Третьої штурмової. Полювання продовжується!" — наголосили військові.
Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року. Втрати ворога вимірюються сотнями.
Також воїни 3-ї ОШБр показали, як рознесли позиції ворога на Харківщині. Бійці також знищили техніку РФ.
Читайте Новини.LIVE!