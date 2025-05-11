Третья штурмовая бригада уничтожила рекордное количество дронов РФ

Уничтожили редкие дроны РФ — Третья штурмовая побила рекорды
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили рекордное количество российских дронов за апрель на фронте в Харьковской области. В перечне есть редкие и новейшие беспилотники врага.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады 11 апреля.
Уничтожение российских дронов на Харьковщине
"По итогам апреля — Тройка снова получила первое место по количеству сбитых дронов в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск ВСУ. На этот раз бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона установили собственный рекорд, набрав 2 176 баллов", — говорится в сообщении.
В бригаде рассказали, что 235 вражеских беспилотников проиграли в небе бойцам ПВО Третьей штурмовой. Отмечается, что это результат полуторамесячной работы зенитчиков.
Бойцы нанесли оккупантам серьезные потери. Так, армия врага осталась без таких БпЛА:
- редкий разведчик "Мерлин",
- новейший "Скат",
- 28 барражирующих Lancet,
- 18 "Молний-1",
- пять "Молния-2",
- восемь разведчиков Supercam,
- десять ZALA,
- один Autel,
- шесть "Орлан",
- четыре "Шахед-136",
- два КУБа,
- 152 малогабаритных летательных аппарата.
"С ненавистью — от бойцов Третьей штурмовой. Охота продолжается!" — отметили военные.
Напомним, ранее в Третьей штурмовой сказали, сколько БпЛА сбили за полгода. Потери врага измеряются сотнями.
Также воины 3-й ОШБр показали, как разнесли позиции врага на Харьковщине. Бойцы также уничтожили технику РФ.
Читайте Новини.LIVE!