Третья штурмовая бригада уничтожила рекордное количество дронов РФ

Уничтожение российского дрона. Фото: скриншот видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили рекордное количество российских дронов за апрель на фронте в Харьковской области. В перечне есть редкие и новейшие беспилотники врага.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады 11 апреля.

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"По итогам апреля — Тройка снова получила первое место по количеству сбитых дронов в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск ВСУ. На этот раз бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона установили собственный рекорд, набрав 2 176 баллов", — говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что 235 вражеских беспилотников проиграли в небе бойцам ПВО Третьей штурмовой. Отмечается, что это результат полуторамесячной работы зенитчиков.

Бойцы нанесли оккупантам серьезные потери. Так, армия врага осталась без таких БпЛА:

редкий разведчик "Мерлин",

новейший "Скат",

28 барражирующих Lancet,

18 "Молний-1",

пять "Молния-2",

восемь разведчиков Supercam,

десять ZALA,

один Autel,

шесть "Орлан",

четыре "Шахед-136",

два КУБа,

152 малогабаритных летательных аппарата.

"С ненавистью — от бойцов Третьей штурмовой. Охота продолжается!" — отметили военные.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой сказали, сколько БпЛА сбили за полгода. Потери врага измеряются сотнями.

Также воины 3-й ОШБр показали, как разнесли позиции врага на Харьковщине. Бойцы также уничтожили технику РФ.