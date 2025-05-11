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Уничтожили редкие дроны РФ — Третья штурмовая побила рекорды

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Дата публикации 11 мая 2025 17:32
Третья штурмовая бригада уничтожила рекордное количество дронов РФ
Уничтожение российского дрона. Фото: скриншот видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили рекордное количество российских дронов за апрель на фронте в Харьковской области. В перечне есть редкие и новейшие беспилотники врага.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады 11 апреля.

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"По итогам апреля — Тройка снова получила первое место по количеству сбитых дронов в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск ВСУ. На этот раз бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона установили собственный рекорд, набрав 2 176 баллов", — говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что 235 вражеских беспилотников проиграли в небе бойцам ПВО Третьей штурмовой. Отмечается, что это результат полуторамесячной работы зенитчиков.

Бойцы нанесли оккупантам серьезные потери. Так, армия врага осталась без таких БпЛА:

  • редкий разведчик "Мерлин",
  • новейший "Скат",
  • 28 барражирующих Lancet,
  • 18 "Молний-1",
  • пять "Молния-2",
  • восемь разведчиков Supercam,
  • десять ZALA,
  • один Autel,
  • шесть "Орлан",
  • четыре "Шахед-136",
  • два КУБа,
  • 152 малогабаритных летательных аппарата.

"С ненавистью — от бойцов Третьей штурмовой. Охота продолжается!" — отметили военные.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой сказали, сколько БпЛА сбили за полгода. Потери врага измеряются сотнями.

Также воины 3-й ОШБр показали, как разнесли позиции врага на Харьковщине. Бойцы также уничтожили технику РФ.

Харьковская область дроны война в Украине фронт Третья штурмова бригада БпЛА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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