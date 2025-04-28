Бійці Третьої штурмової бригади збили сотні дронів різної модифікації — перелік

У Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року
За останні шість місяців зенітні підрозділи Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ збили 220 та уразили 28 ворожих безпілотників. Бригада посіла перше місце у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ України за кількістю знищених БпЛА.
Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБр у Facebook в понеділок, 28 квітня.
Які БпЛА вдалося збити
За даними військових, за пів року підрозділи бригади знищили:
- 40 розвідувальних безпілотників Zala
- 29 дронів Supercam та "Скат"
- 12 БпЛА "Орлан"
- один рідкісний безпілотник "Мерлін".
- 17 баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55"
- два БпЛА "Молнія"
- до 150 одиниць малогабаритних дронів
Бійці Третьої штурмової також встановили рекорд зі збиття малогабаритних цілей та стали лідерами з ліквідації баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55".
"Загальна кількість цілей — 349. Перехоплені нашими БпЛА, збиті з ЗРК й стрілецьким озброєнням", — йдеться у повідомленні.
Раніше українські захисники з Третьої штурмової бригади атакували ворога та його техніку на фронті і зняли це на відео.
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