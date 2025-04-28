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У Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року

28 квітня 2025 23:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Бійці Третьої штурмової бригади збили сотні дронів різної модифікації — перелік
Військовий з дроном. Фото: Третя штурмова бригада
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

За останні шість місяців зенітні підрозділи Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ збили 220 та уразили 28 ворожих безпілотників. Бригада посіла перше місце у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ України за кількістю знищених БпЛА.

Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБр у Facebook в понеділок, 28 квітня.

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За даними військових, за пів року підрозділи бригади знищили:

  • 40 розвідувальних безпілотників Zala
  • 29 дронів Supercam та "Скат"
  • 12 БпЛА "Орлан" 
  • один рідкісний безпілотник "Мерлін". 
  • 17 баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55"
  • два БпЛА "Молнія"
  • до 150 одиниць малогабаритних дронів 

Бійці Третьої штурмової також встановили рекорд зі збиття малогабаритних цілей та стали лідерами з ліквідації баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55".

"Загальна кількість цілей — 349. Перехоплені нашими БпЛА, збиті з ЗРК й стрілецьким озброєнням", — йдеться у повідомленні.

Третя штурмова знищені безпілотники
Повідомлення Третьої штурмової у Facebook

Раніше українські захисники з Третьої штурмової бригади атакували ворога та його техніку на фронті і зняли це на відео.

Також ми писали, що воїни 3-ї ОШБр рознесли позиції російської армії у Харківській області.

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