Бійці Третьої штурмової бригади збили сотні дронів різної модифікації — перелік

Військовий з дроном. Фото: Третя штурмова бригада

За останні шість місяців зенітні підрозділи Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ збили 220 та уразили 28 ворожих безпілотників. Бригада посіла перше місце у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад Сухопутних військ України за кількістю знищених БпЛА.

Про це повідомили у пресслужбі 3-ї ОШБр у Facebook в понеділок, 28 квітня.

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За даними військових, за пів року підрозділи бригади знищили:

40 розвідувальних безпілотників Zala

29 дронів Supercam та "Скат"

12 БпЛА "Орлан"

один рідкісний безпілотник "Мерлін".

17 баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55"

два БпЛА "Молнія"

до 150 одиниць малогабаритних дронів

Бійці Третьої штурмової також встановили рекорд зі збиття малогабаритних цілей та стали лідерами з ліквідації баражуючих боєприпасів Lancet, зокрема сучасної модифікації "Изделие-55".

"Загальна кількість цілей — 349. Перехоплені нашими БпЛА, збиті з ЗРК й стрілецьким озброєнням", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Третьої штурмової у Facebook

Раніше українські захисники з Третьої штурмової бригади атакували ворога та його техніку на фронті і зняли це на відео.

Також ми писали, що воїни 3-ї ОШБр рознесли позиції російської армії у Харківській області.