Бойцы Третьей штурмовой бригады сбили сотни дронов различной модификации — перечень

В Третьей штурмовой сказали, сколько БпЛА сбили за полгода
За последние шесть месяцев зенитные подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сбили 220 и поразили 28 вражеских беспилотников. Бригада заняла первое место в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск Украины по количеству уничтоженных БпЛА.
Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБр в Facebook в понедельник, 28 апреля.
Какие БпЛА удалось сбить
По данным военных, за полгода подразделения бригады уничтожили:
- 40 разведывательных беспилотников "Zala"
- 29 дронов "Supercam" и "Скат"
- 12 БпЛА "Орлан"
- один редкий беспилотник "Мерлин".
- 17 барражирующих боеприпасов "Lancet", в частности современной модификации "Изделие-55"
- два БпЛА "Молния"
- до 150 единиц малогабаритных дронов
Бойцы Третьей штурмовой также установили рекорд по сбиванию малогабаритных целей и стали лидерами по ликвидации барражирующих боеприпасов "Lancet", в частности современной модификации "Изделие-55".
"Общее количество целей — 349. Перехвачены нашими БпЛА, сбиты из ЗРК и стрелковым вооружением", — говорится в сообщении.
Ранее украинские защитники из Третьей штурмовой бригады атаковали врага и его технику на фронте и сняли это на видео.
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