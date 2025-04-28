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В Третьей штурмовой сказали, сколько БпЛА сбили за полгода

28 апреля 2025 23:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бойцы Третьей штурмовой бригады сбили сотни дронов различной модификации — перечень
Военный с дроном. Фото: Третья штурмовая бригада
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

За последние шесть месяцев зенитные подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сбили 220 и поразили 28 вражеских беспилотников. Бригада заняла первое место в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск Украины по количеству уничтоженных БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБр в Facebook в понедельник, 28 апреля.

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По данным военных, за полгода подразделения бригады уничтожили:

  • 40 разведывательных беспилотников "Zala"
  • 29 дронов "Supercam" и "Скат"
  • 12 БпЛА "Орлан"
  • один редкий беспилотник "Мерлин".
  • 17 барражирующих боеприпасов "Lancet", в частности современной модификации "Изделие-55"
  • два БпЛА "Молния"
  • до 150 единиц малогабаритных дронов

Бойцы Третьей штурмовой также установили рекорд по сбиванию малогабаритных целей и стали лидерами по ликвидации барражирующих боеприпасов "Lancet", в частности современной модификации "Изделие-55".

"Общее количество целей — 349. Перехвачены нашими БпЛА, сбиты из ЗРК и стрелковым вооружением", — говорится в сообщении.

Третя штурмова знищені безпілотники
Сообщение Третьей штурмовой в Facebook

Ранее украинские защитники из Третьей штурмовой бригады атаковали врага и его технику на фронте и сняли это на видео.

Также мы писали, что воины 3-й ОШБр разнесли позиции российской армии в Харьковской области.

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