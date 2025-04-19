Воїни Третьої штурмової атакували техніку окупантів — відео

Воїни 3-ї ОШБр показали, як знищили ворожу піхоту й техніку
Українські захисники з Третьої штурмової бригади атакували ворога та його техніку на фронті. Для цього воїни використали FPV-дрони.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 19 квітня.
Знищення окупантів
Так, воїни вдарили безпілотниками по російській піхоті, а згодом по тяжкій реактивній системі залпового вогню, піхоті та важкій військовій техніці.
Крім того, захисники підрозділу FATUM з протитанкового батальйону уразили ворожу логістику та склад з боєприпасами.
Нагадаємо, ЗСУ вперше уразили локомотив ворога на одному з напрямків фронту.
Крім того, прикордонники атакували дронами ворожу техніку на Харківщині.
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