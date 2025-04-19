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Воїни 3-ї ОШБр показали, як знищили ворожу піхоту й техніку

19 квітня 2025 13:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Воїни Третьої штурмової атакували техніку окупантів — відео
Ворожий танк. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники з Третьої штурмової бригади атакували ворога та його техніку на фронті. Для цього воїни використали FPV-дрони.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Так, воїни вдарили безпілотниками по російській піхоті, а згодом по тяжкій реактивній системі залпового вогню, піхоті та важкій військовій техніці.

Крім того, захисники підрозділу FATUM з протитанкового батальйону уразили ворожу логістику та склад з боєприпасами.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, ЗСУ вперше уразили локомотив ворога на одному з напрямків фронту.

Крім того, прикордонники атакували дронами ворожу техніку на Харківщині.

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