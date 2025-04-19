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Воины 3 ОШБр показали, как уничтожили вражескую пехоту и технику

19 апреля 2025 13:36
Евгения Брюховецкая - редактор
Воины Третьей штурмовой атаковали технику оккупантов - видео
Вражеский танк. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники из Третьей штурмовой бригады атаковали врага и его технику на фронте. Для этого воины использовали FPV-дроны.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Так, воины ударили беспилотниками по российской пехоте, а затем по тяжелой реактивной системе залпового огня, пехоте и тяжелой военной технике.

Кроме того, защитники подразделения FATUM из противотанкового батальона поразили вражескую логистику и склад с боеприпасами.

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Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, ВСУ впервые поразили локомотив врага на одном из направлений фронта.

Кроме того, пограничники атаковали дронами вражескую технику на Харьковщине.

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