Бої у Серебрянському лісі — прикордонники показали штурми, контратаки та авіаудари

Прикордонник зі зброєю. Фото: скриншот

Прикордонники показали бої з російськими окупантами у Серебрянському лісі Луганської області. Можна побачити штурми, контратаки і авіаудари.

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Бої у Серебрянському лісі

Підрозділи російських загарбників намагаються наступати у Серебрянському лісі.

Прикордонники з комендатури швидкого реагування "Шквал" спільно з іншими підрозділами Сил оборони стримують ворожі штурми. Через складний рельєф місцевості окупанти майже не застосовують техніку, віддаючи перевагу піхотним атакам і час від часу використовуючи авіацію.

За словами бійців, ворожі штурми відбуваються майже щодня, однак українські захисники час від часу перехоплюють ініціативу й самі проводять контратаки.

Прикордонник із позивним "Бах" розповів, що, коли він перебував на позиції біля бійниці, почув характерний хрускіт, підняв голову і побачив окупанта просто перед собою.

"Він на мене подивився, я на нього. Він зреагував і відкрив по мені вогонь. Далі зав'язався бій", — розповів "Бах".

Ще один воїн зазначив, що найближча дистанція бою з окупантом у нього була до 25 метрів.

Нагадаємо, воїни Третьої окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість дронів РФ у Харківській області.

Раніше офіцер водолазного загону "Омега" Нацгвардії Юрій Ткачук розповів, що окупанти готують десантну операцію в Херсонській області.