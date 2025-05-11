Бои в Серебрянском лесу — пограничники показали штурмы, контратаки и авиаудары

Пограничник с оружием. Фото: скриншот

Пограничники показали бои с российскими оккупантами в Серебрянском лесу Луганской области. Можно увидеть штурмы, контратаки и авиаудары.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Реклама

Читайте также:

Бои в Серебрянском лесу

Подразделения российских захватчиков пытаются наступать в Серебрянском лесу.

Пограничники из комендатуры быстрого реагирования "Шквал" совместно с другими подразделениями Сил обороны сдерживают вражеские штурмы. Из-за сложного рельефа местности оккупанты почти не применяют технику, отдавая предпочтение пехотным атакам и время от времени используя авиацию.

По словам бойцов, вражеские штурмы происходят почти ежедневно, однако украинские защитники время от времени перехватывают инициативу и сами проводят контратаки.

Пограничник с позывным "Бах" рассказал, что когда он находился на позиции возле бойницы, услышал характерный хруст, поднял голову — и увидел оккупанта прямо перед собой.

"Он на меня посмотрел, я на него. Он среагировал и открыл по мне огонь. Дальше завязался бой", — рассказал "Бах".

Еще один воин отметил, что ближайшая дистанция боя с оккупантом у него была до 25 метров.

Напомним, воины Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили рекордное количество дронов РФ в Харьковской области.

Ранее офицер водолазного отряда "Омега" Нацгвардии Юрий Ткачук рассказал, что оккупанты готовят десантную операцию в Херсонской области.