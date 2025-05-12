Бойцы 79-й ДШБ эффектно уничтожили два российских дрона Zala — видео

"Дикие шершни" эффектно уничтожили два разведдрона России — видео
Расчет 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины эффектно уничтожили два российских разведывательных дрона. Речь идет о Zala.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Дикие шершни" в понедельник, 12 мая.
Уничтожение российских разведдронов
На видео можно увидеть, как дроны "Дикие шершни" уничтожили два российских Zala.
Что известно о российском разведдроне Zala
Российские беспилотники ZALA — это серия разведывательных дронов, разработанных компанией ZALA Aero Group, которая входит в концерн "Калашников".
Эти дроны активно используются Россией для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня и наблюдения.
Модельный ряд ZALA включает как легкие тактические аппараты, так и более мощные системы с расширенными возможностями.
Напомним, пограничники обнародовали кадры боев с российскими оккупантами в Серебрянском лесу на Луганщине.
А воины Третьей отдельной штурмовой бригады установили рекорд по уничтожению российских дронов в апреле на фронте в Харьковской области.
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