Бойцы 79-й ДШБ эффектно уничтожили два российских дрона Zala — видео

Российский разведдрон. Фото: скриншот

Расчет 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины эффектно уничтожили два российских разведывательных дрона. Речь идет о Zala.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Дикие шершни" в понедельник, 12 мая.

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На видео можно увидеть, как дроны "Дикие шершни" уничтожили два российских Zala.

Российский разведдрон. Фото: скриншот

Что известно о российском разведдроне Zala

Российские беспилотники ZALA — это серия разведывательных дронов, разработанных компанией ZALA Aero Group, которая входит в концерн "Калашников".

Эти дроны активно используются Россией для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня и наблюдения.

Модельный ряд ZALA включает как легкие тактические аппараты, так и более мощные системы с расширенными возможностями.

Напомним, пограничники обнародовали кадры боев с российскими оккупантами в Серебрянском лесу на Луганщине.

А воины Третьей отдельной штурмовой бригады установили рекорд по уничтожению российских дронов в апреле на фронте в Харьковской области.