Потери оккупантов — бойцы ССО уничтожили БУК-М3 россиян

Уничтожение российского ЗРК БУК-М3. Фото: скриншот из видео

Бойцы Сил специальных операций уничтожили ударными дронами российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3. Его стоимость 45 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ во вторник, 13 мая.

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Уничтожение российского БУК-М3

В ССО рассказали, что бойцы уничтожили не только дорогой новейший комплекс БУК-М3, но и РСЗО "Ураган-1". Отмечается, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

"Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели", — говорится в сообщении.

Как известно, комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью 45 миллионов долларов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.

Отметим, что БУК-М3 — это один из самых современных комплексов ПВО, которыми пользуется оккупационная армия. Такой ЗРК может сбивать цели на высоте до 35 километров и на расстоянии до 70 километров.

Напомним, ранее бойцы 79 бригады эффектно уничтожили два разведдрона России. Речь идет о беспилотниках Zala.

В то же время военные Третьей отдельной штурмовой бригады установили рекорд по уничтожению российских дронов в апреле. В этом перечне есть новейшие и дорогие БпЛА различных типов.