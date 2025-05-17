Операторы ССО ударными беспилотниками сбили российский вертолет

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Операторы Сил специальных операций подразделения "Баллиста" уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Приземлить вражеский вертолет удалось с помощью ударных дронов.

Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили на официальной странице подразделения ССО "Балиста" в Instagram.

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Военные отметили, что Ка-52 "Аллигатор" пытался проводить "боевое патрулирование" над украинскими полями.

"Не учел главного: в небе уже ждала группа тактических ударных БпЛА Bombus. Меткая работа, холодный расчет — и очередной минус во флоте оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно воины ССО уничтожили ударными дронами российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3. Стоимость такой установки достигает около 45 миллионов долларов.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала текущего года россияне понесли существенные потери личного состава. На войне в Украине погибли около 170 тысяч российских бойцов.