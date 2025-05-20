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Пограничники показали мощное видео уничтожения врага на Курщине

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Дата публикации 20 мая 2025 16:02
ГПСУ показали эффектное видео уничтожения врага на Курщине
Охота на оккупантов. Фото: скриншот

На Курском направлении украинские пограничники из штурмовой бригады "Стальной кордон" нанесли точный удар по позициям врага. В результате атаки россияне потеряли технику и личный состав.

Об этом сообщили ГПСУ в Telegram во вторник, 20 мая.

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"На Курском направлении пограничники "Стальной границы" отработали по врагу", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было уничтожено вражеское укрытие с личным составом, антенну связи, а также два квадроцикла. Один из них перевозил оккупантов, которые так и не добрались до своей цели.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ранее заявил, что с начала этого года российская армия понесла значительные потери в живой силе. По его словам, на территории Украины было ликвидировано около 170 тысяч российских военнослужащих.

Кроме того, бойцы Сил специальных операций из подразделения "Баллиста" успешно ликвидировали российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Атака была осуществлена с использованием ударных беспилотников.

ВСУ война в Украине ГПСУ потери оккупантов Курская область
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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