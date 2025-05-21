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В Генштабе опровергли слухи о завершении операции на Курщине

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Дата публикации 21 мая 2025 19:49
В Генштабе заявили, что операция ВСУ на Курщине продолжается
Украинские военные во время задания. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли слухи о якобы завершении операции Сил обороны на Курщине. Следовательно, операция украинских военных на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 21 мая, в Telegram.

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Ситуация на Курщине. Карта: Генштаб ВСУ/Telegram

Операция ВСУ на Курщине продолжается — подробности

В Генштабе отметили, что заявления представителей России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной обстановке.

"Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", — сообщили в Генштабе.

А также добавили, что в целом, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми.

Кроме того, в плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники россиян.

Также, по информации Генштаба, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.

Операція на Курщині
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Telegram

Напомним, что недавно на Курском направлении украинские пограничники нанесли точный удар по позициям россиян.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления БпЛА на Курщине.

ВСУ россияне война в Украине Курская область украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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