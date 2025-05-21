В Генштабе заявили, что операция ВСУ на Курщине продолжается

Украинские военные во время задания. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли слухи о якобы завершении операции Сил обороны на Курщине. Следовательно, операция украинских военных на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 21 мая, в Telegram.

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Операция ВСУ на Курщине продолжается — подробности

В Генштабе отметили, что заявления представителей России о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной обстановке.

"Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", — сообщили в Генштабе.

А также добавили, что в целом, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми.

Кроме того, в плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники россиян.

Также, по информации Генштаба, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Telegram

Напомним, что недавно на Курском направлении украинские пограничники нанесли точный удар по позициям россиян.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления БпЛА на Курщине.