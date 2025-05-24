Завод Азот в России 24 мая атаковали дроны — есть пострадавшие

Взрывы в России. Фото: скриншот видео

Дроны поразили российский химический завод "Азот" в Тульской области в ночь на 24 мая. На месте вспыхнул сильный пожар, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко рассказал, что этой ночью дроны поразили химическое предприятие "Азот", которое производит продукцию, в том числе для военных целей.

По его словам, там изготавливается:

аммиачная селитра — используется как компонент для производства взрывчатых веществ,

метанол — может служить сырьем для производства горючего, включая компоненты для ракетного топлива,

аргон — инертный газ, применяемый в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Местные сообщают о взрывах и пожаре. Поврежден газопровод, пострадали три человека.

Напомним, 23 мая в России разбился военный вертолет с экипажем. Он упал в районе поселка Нарышкино в Орловской области.

Кроме того, 23 мая Силы обороны Украины поразили объект ВПК в России. Речь идет о ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.