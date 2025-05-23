У Липецькій області РФ дрони атакували завод "Енергія" — деталі

Будівля заводу "Енергія" після атаки. Фото: росЗМІ

У місті Єлець Липецької області Росії безпілотники уразили завод "Енергія". Він є частиною військово-промислового комплексу ворога.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Коваленко зазначив, що завод "Енергія" виготовляє:

акумулятори та батареї для безпілотників, авіації, морського флоту, радіотехніки;

літій-іонні та ртутно-цинкові елементи для систем зв’язку, управління, РЕБ та тренажерів для танків і ракетних комплексів;

електрохімічні конденсатори для потреб міноборони РФ;

світлооптичні енергетичні установки для автономного енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

"Енергія" є постачальником міноборони, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром", — йдеться у повідомленні.

Так, продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БпЛА та для виробництва ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Відомо, що підприємство під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського ВПК, але він продовжував діяльність. Однак після цієї атаки завод призупинив роботу.

Скриншот допису Коваленка

Зазначимо, що завод "Енергія" розташований за 200 кілометрів від українського кордону. За даними користувачів соцмереж, по ньому влучили щонайменше декілька безпілотників.

На кадрах з місця видно, що постраждала будівля підприємства.

Раніше у компанії повідомляли, що за минулий рік в розвиток потужностей заводу було інвестовано 988 мільйонів рублів та за підсумками 2024 року, вона збільшила виробництво продукції майже вдвічі.

Нагадаємо, 21 травня дрони атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів у Росії.

Також нещодавно безпілотники завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Криму.