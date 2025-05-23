В Липецкой области РФ дроны атаковали завод "Энергия" - детали

Здание завода "Энергия" после атаки. Фото: росСМИ

В городе Елец Липецкой области России беспилотники поразили завод "Энергия". Он является частью военно-промышленного комплекса врага.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака российский завод

Коваленко отметил, что завод "Энергия" производит:

аккумуляторы и батареи для беспилотников, авиации, морского флота, радиотехники;

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы для систем связи, управления, РЭБ и тренажеров для танков и ракетных комплексов;

электрохимические конденсаторы для нужд минобороны РФ;

светооптические энергетические установки для автономного энергоснабжения без прокладки линий электропередач.

"Энергия" является поставщиком минобороны, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром", — говорится в сообщении.

Так, продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БпЛА и для производства ракет "Искандер" и "Кинжал".

Известно, что предприятие под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского ВПК, но оно продолжало деятельность. Однако после этой атаки завод приостановил работу.

Скриншот поста Коваленко

Отметим, что завод "Энергия" расположен в 200 километрах от украинской границы. По данным пользователей соцсетей, по нему попали по меньшей мере несколько беспилотников.

На кадрах с места видно, что пострадало здание предприятия.

Ранее в компании сообщали, что за прошлый год в развитие мощностей завода было инвестировано 988 миллионов рублей и по итогам 2024 года, он увеличил производство продукции почти вдвое.

Напомним, 21 мая дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов в России.

Также недавно беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму.