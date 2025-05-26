В России дроны атаковали Елабугу и Ивановскую область — пострадали заводы

Дым от взрыва. Фото: росСМИ

В ночь на 26 мая на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотников. Удары были направлены на объекты военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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Российские СМИ подтверждают, что в результате атаки беспилотников были поражены предприятия в Татарстане, Ивановской и Тульской областях. Телеграм-каналы сообщили, что в Елабуге работали системы ПВО. Там расположены производственные мощности по сборке иранских беспилотников.

Также сообщается о взрывах в Ивановской области. Местные власти подтвердили, что была атакована промзона в Кинешме, где якобы упали обломки БПЛА и было повреждено хозяйственное помещение "для хранения упаковок". Жертв не зафиксировано.

Из-за воздушной тревоги в ряде регионов временно останавливали работу некоторые аэропорты, в частности московские Домодедово и Жуковский.

Напомним, недавно в России в Липецкой области дроны атаковали завод.

Также в Генштабе ВСУ несколько дней назад подтвердили атаку дронов на Болховский завод полупроводниковых приборов, который производит запчасти для по меньшей мере 19 российских ВПК.

В ночь на 24 мая в Тульской области России дроны ударили по заводу "Азот", где изготавливали химкомпоненты для взрывчатки и ракет.