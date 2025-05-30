Женщин из Африки под предлогом работы и учебы заставляют собирать дроны для армии РФ

Африканок заманивают собирать БпЛА в РФ — есть даже подростки
Россия заманивает молодых африканок на производство дронов для нападения на Украину. На заводе в экономической зоне Алабуга в Татарстане работают даже несовершеннолетние девушки.
Об этом пишет The Economist.
Как заманивают африканок на сборку дронов
Согласно материалу издания, все происходит под видом программы "работа-обучение". Мало кто из студентов или мигрантов, какими бы отчаянными они ни были, добровольно согласились бы стать военной целью, отмечают журналисты.
Многие из женщин не осознают, что на самом деле входит в их обязанности, возможно, потому что сотрудникам запрещено разговаривать с посторонними о работе.
"Я не думаю, что многие знают о плохой трудовой практике компании", — говорит эфиопская женщина, которая отменила заявку после того, как прочитала о заводе в интернете.
В Алабуге не скрывают, что на сборку дронов нужны африканки. Предпочтение молодым женщинам обусловлено желанием контролировать их. Как заявил руководитель Алабуги Тимур Шагивалеев, африканские мужчины "слишком агрессивны и опасны", чтобы быть послушными работниками.
Объявления о работе, распространяемые в соцсетях и Telegram, настолько обманчивы, что ООН считает, что эта схема может представлять собой торговлю людьми. Украинские чиновники настоятельно призывали африканских коллег прекратить набор, но безрезультатно.
Ряд африканских стран подписали соглашения с Алабугой. Африканские дипломаты посещали завод, объявления о программе "Алабуга Старт" распространяют госучреждения.
Ранее сообщалось, что иранские власти не берут деньгами с Путина оплату за дроны-камикадзе Шахед. А на рубли, ни доллары или евро Иран не интересуют, а вот драгоценные металлы — да.
Также стало известно, что на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотников. Удары были направлены на объекты военно-промышленного комплекса России.
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