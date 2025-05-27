В ЗСУ навчилися розрізняти реальні дрони від приманок

Збитий російський дрон. Фото: Командування ПС ЗСУ

Російські війська дедалі частіше використовують дрони-імітатори "Шахедів", щоб ввести в оману українські сили протиповітряної оборони. Українські захисники вже мають достатній досвід, щоб розпізнавати імітаційні дрони за зовнішнім виглядом, розмірами, параметрами польоту та звуком.

Про це розповів начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Ігнат пояснив, що дрони-імітатори створюються саме з метою обдурити ЗСУ, що це нібито "Шахеди", але досвідчені військові швидко навчилися відрізняти їх від справжніх дронів-камікадзе.

Разом з тим, полковник звернув увагу на нову тенденцію: противник не лише збільшує кількість запусків БПЛА, але й підвищує висоту їхнього польоту. Це ускладнює роботу української ППО, оскільки перехоплення дронів на більших висотах потребує більше зусиль і ресурсів.

Ігнат наголосив, що зенітні ракети не є доцільним способом боротьби з кожним безпілотником, особливо коли йдеться про дешеві імітатори. Відтак наразі військові активно шукають дешеву альтернативу, щоб збивати ворожі повітряні цілі.

"Над цим зараз працюють усі — від військових до військово-політичного керівництва для того, щоб забезпечити такими засобами Україну. Ну і, звісно, всі звертаються до партнерів, щоб нам цих засобів вистачало для відбиття таких масованих ударів", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, в Росії значно зросло виробництво "Шахедів". Деякі ЗМІ припускають, що в Кремлі є ціль запускати по 1000 дронів одночасно на Україну.

Також в ЦПД відреагували на інформацію про те, що російські війська контролюють запуск та політ "Шахедів" через месенджер Telegram.