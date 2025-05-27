В ВСУ научились различать реальные дроны от приманок

Сбитый российский дрон. Фото: Командование ПС ВСУ

Российские войска все чаще используют дроны-имитаторы"Шахедов", чтобы ввести в заблуждение украинские силы противовоздушной обороны. Украинские защитники уже имеют достаточный опыт, чтобы распознавать имитационные дроны по внешнему виду, размерам, параметрам полета и звуку.

Об этом рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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Игнат объяснил, что дроны-имитаторы создаются именно с целью обмануть ВСУ, что это якобы "Шахеды", но опытные военные быстро научились отличать их от настоящих дронов-камикадзе.

Вместе с тем, полковник обратил внимание на новую тенденцию: противник не только увеличивает количество запусков БПЛА, но и повышает высоту их полета. Это усложняет работу украинской ПВО, поскольку перехват дронов на больших высотах требует больше усилий и ресурсов.

Игнат отметил, что зенитные ракеты не являются целесообразным способом борьбы с каждым беспилотником, особенно когда речь идет о дешевых имитаторах. Поэтому сейчас военные активно ищут дешевую альтернативу, чтобы сбивать вражеские воздушные цели.

"Над этим сейчас работают все — от военных до военно-политического руководства для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", — подытожил Игнат.

Напомним, в России значительно возросло производство "Шахедов". Некоторые СМИ предполагают, что в Кремле есть цель запускать по 1000 дронов одновременно на Украину.

Также в ЦПИ отреагировали на информацию о том, что российские войска контролируют запуск и полет "Шахедов" через мессенджер Telegram.