Обстріли дронами - Росія нарощує виробництво дронів

Дрон-камікадзе "Шахед". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські атаки на Україну стають все інтенсивнішими. У разі провалу перемовин щодо припинення вогню, українським силам ППО доведеться обмежувати використання ракет-перехоплювачів. Особливу тривогу викликає значне зростання виробництва "Шахедів" у РФ.

Про це повідомляє The Economist.

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Росія нарощує виробництво дронів

У матеріалі зазначається, що ще рік тому нічний обстріл України 30 дронами вважався надзвичайною подією. Нині ж Росія систематично запускає сотні безпілотників. Журналісти наголошують: у ніч проти 25 травня було зафіксовано наймасштабнішу повітряну атаку — окупанти випустили 298 дронів.

За даними видання, у 2024 році Росія в середньому виробляла приблизно 300 "Шахедів" на місяць. Нині ж таку кількість безпілотників випускають менш ніж за три доби.

За даними ГУР Міноборони України, росіяни хочуть виробляти по 500 "Шахедів" на день. У виданні попередили, що якщо росіяни доб'ються своєї мети, то удари по Україні 1000 дронами одночасно можуть стати реальністю.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що заяви про одночасний запуск тисячі "Шахедів", імовірно, є лише гучною пропагандою. У коментарі журналістам він зазначив, що російська оборонна промисловість значною мірою спирається на сфальсифіковану звітність. Водночас експерт визнав, що обсяги виробництва дронів у РФ справді зросли.

Окупанти удосконалюють безпілотники

Крім того, журналісти нагадали, що росіяни постійно модифікують "Шахеди". Дрони вже проходять шосту модифікацію відтоді, як перші БПЛА були поставлені в Росію Іраном у 2023 році.

Незважаючи на надії на припинення вогню, Росія знаходить все нові й нові способи прорвати протиповітряну оборону України, додали у виданні. Водночас українці детально вивчають уламки збитих "Шахедів", щоб з'ясувати, до яких хитрощів вдаються росіяни.

Українські інженери зізналися журналістам, що їх найбільше непокоїть новий спосіб управління російськими дронами. За їхніми словами, модернізовані безпілотники більше не вразливі до українських засобів радіоелектронної боротьби, оскільки не залежать від GPS. Замість цього вони керуються штучним інтелектом і використовують українські мобільні мережі для навігації.

Крім того, деякі російські дрони управляються за допомогою Telegram-ботів. За словами українських інженерів, російські оператори в режимі реального часу отримують усі дані про політ.

Нагадаємо, що один із командирів розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що Російська Федерація значно збільшила обсяги виготовлення ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Шахед". За його словами, у майбутньому противник може досягти інтенсивності атак до 500 безпілотників на день.

А до цього стало відомо, що російські війська почали закладати в конструкцію дронів капсули з отруйними речовинами.