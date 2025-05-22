Росія наростила виробництво Шахедів і модернізувала їх

Вибухотехнік оглядає підбитий дрон. Фото: ДСНС України

Командир одного з підрозділів розвідки Збройних сил України Денис Ярославський заявив, що Росія істотно наростила виробництво ударних безпілотників, зокрема типу "Шахед". В перспективі вона може здійснювати до 500 атак дронами щодоби.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Ранок.LIVE.

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Росія не лише збільшила кількість дронів, але й модернізувала їхню конструкцію, зокрема бойові частини.

"Масовість дозволяє запускати ці дрони сотнями. Якщо ми раніше бачили по 50–100 дронів, які намагалися атакувати всю країну за добу, то з такими темпами це може бути і 500, і більше дронів на добу", — сказав Ярославський.

За його словами, бойова частина модернізованих безпілотників збільшена до 80 кг, що робить їх значно небезпечнішими для критичної інфраструктури та об'єктів ППО.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що російські війська почали закладати в конструкцію дронів капсули з отруйними речовинами.

Також того ж місяця, за оцінками українського авіаексперта, Росія була здатна виготовляти щодня від 90 "Шахедів". Він дав оцінку, чи може згодом зрости показник до 500.