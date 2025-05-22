Россия нарастила производство Шахедов и модернизировала их

Взрывотехник осматривает подбитый дрон. Фото: ГСЧС Украины

Командир одного из подразделений разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что Россия существенно нарастила производство ударных беспилотников, в частности типа "Шахед". В перспективе она может осуществлять до 500 атак дронами ежесуточно.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Ранок.LIVE.

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Россия не только увеличила количество дронов, но и модернизировала их конструкцию, в частности боевые части.

"Массовость позволяет запускать эти дроны сотнями. Если мы раньше видели по 50-100 дронов, которые пытались атаковать всю страну за сутки, то с такими темпами это может быть и 500, и более дронов в сутки", — сказал Ярославский.

По его словам, боевая часть модернизированных беспилотников увеличена до 80 кг, что делает их значительно опаснее для критической инфраструктуры и объектов ПВО.

Напомним, в апреле стало известно, что российские войска начали в конструкцию дронов капсулы с ядовитыми веществами.

Также в том же месяце, по оценкам украинского авиаэксперта, Россия была способна производить ежедневно от 90 "Шахедов". Он дал оценку, может ли впоследствии вырасти показатель до 500.