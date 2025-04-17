Росія використовує газ CS у дронах проти України — пояснення хіміка щодо загроз

Безпілотник лежить в полі. Фото ілюстративне: соцмережі

Російські війська почали використовувати дрони, начинені отруйною речовиною CS — так званим сльозогінним газом. Проте, щоб цей отруйний газ подіяв, капсула з ним має розірватися.

Про це в ефірі "Київ24" пояснив кандидат хімічних наук Григорій Дмитрів.

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Григорій Дмитрів зауважив, що газ CS, який Росія почала використовувати для атак по Україні через "Шахеди", є хімічною речовиною, яка викликає різке подразнення очей, дихальних шляхів та шкіри. Його застосування частіше пов’язане з поліцейськими операціями, а не бойовими діями, і він не належить до паралітичних чи задушливих газів.

На думку експерта, найбільшу небезпеку ця речовина становить лише у разі вибуху капсули з газом. Якщо вона не детонувала — речовина не розпилиться в повітрі. Зона ураження обмежена кількома метрами, зазвичай до 5-6 м. Тому Дмитрів радить триматися якнайдалі від місць падіння дронів.

Він також підкреслює, що шкідливий ефект від газу — тимчасовий, а летального наслідку не буде. Проте у разі контакту з CS необхідно звернутися до лікаря для надання допомоги.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, в ЦПД підтвердили, що Росія почала застосовувати капсули з отрутою під час атак дронів по Україні.

Також експерти повідомили, скільки Росія виготовляє дронів-камікадзе на день.

Додамо, що отруйні дрони це не новинка. Так, кілька днів тому стало відомо, що Росія почала прикріплювати до дронів вибухонебезпечні предмети, які мають функцію відтермінованого вибуху.