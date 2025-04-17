Россия использует газ CS в дронах против Украины — объяснение химика относительно угроз

Беспилотник лежит в поле. Фото иллюстративное: соцсети

Российские войска начали использовать дроны, начиненные ядовитым веществом CS — так называемым слезоточивым газом. Однако, чтобы этот ядовитый газ подействовал, капсула с ним должна разорваться.

Об этом в эфире "Киев24" объяснил кандидат химических наук Григорий Дмитрив.

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Григорий Дмитрив отметил, что газ CS, который Россия начала использовать для атак по Украине через "Шахеды", является химическим веществом, которое вызывает резкое раздражение глаз, дыхательных путей и кожи. Его применение чаще связано с полицейскими операциями, а не боевыми действиями, и он не относится к паралитическим или удушающим газам.

По мнению эксперта, наибольшую опасность это вещество представляет только в случае взрыва капсулы с газом. Если она не детонировала — вещество не распылится в воздухе. Зона поражения ограничена несколькими метрами, обычно до 5-6 м. Поэтому Дмитрив советует держаться подальше от мест падения дронов.

Он также подчеркивает, что вредный эффект от газа — временный, а летального исхода не будет. Однако в случае контакта с CS необходимо обратиться к врачу для оказания помощи.

Напомним, вчера, 16 апреля, в ЦПД подтвердили, что Россия начала применять капсулы с ядом во время атак дронов по Украине.

Также эксперты сообщили, сколько Россия изготавливает дронов-камикадзе в день.

Добавим, что ядовитые дроны это не новинка. Так несколько дней назад стало известно, что Россия начала прикреплять к дронам взрывоопасные предметы, которые имеют функцию отсроченного взрыва.