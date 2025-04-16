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РФ атакує Україну дронами з отруйними речовинами — що відомо

16 квітня 2025 18:30
Євтушенко Аліна - редактор
Росія атакує Україну дронами з отруйними речовинами — ЦПД
Українські військові біля збитого російського БпЛА. Фото: 128 окрема бригада ТрО "Дике Поле" СВ ЗСУ/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

Російські окупанти запускають по Україні "Шахеди", споряджені отруйними речовинами. Відтак, загарбники можуть скидати капсули з токсичною речовиною CS, яка викликає подразнення.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО у Telegram, 16 квітня. 

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Відтак, за даними ЦПД, російські армійці використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. 

Зазначається, що Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відтак, відомо, що в одному з ворожих безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. 

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російські дрони можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.  

Натомість як зауважують у ЦПД, інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

БпЛА РФ хімічні речовини
Скриншот повідомлення ЦПД/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно в українській розвідці повідомили, що росіяни дедалі частіше застосовують хімічні речовини проти воїнів ЗСУ на полі бою.

Також ми інформували, що зафіксовано нові випадки застосування Росією хімічних боєприпасів. Серед них — газові гранати К-51 та РГВО.

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